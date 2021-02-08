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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara'da son 1 hafta içerisinde kaçakçılık suçundan 23 şahıs gözaltına alındı

Ankara'da son 1 hafta içerisinde kaçakçılık suçundan 23 şahıs gözaltına alındı

-Operasyondan ve ele geçirilen malzemelerden görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

Elektronik Eşya Sigara Kaçakçılık Cep Telefonu Kaçak Sigara 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 1-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda 23 şüpheli şahıs gözaltına alınırken çok sayıda malzemeye de el konuldu. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri yapılan operasyonlarda 1 milyon 90 bin 900 adet makaron, 3 bin 10 adet ilaç, bin 419 adet muhtelif/elektronik eşya, bin 130 paket kaçak sigara, bin 95 kilogram tütün, 600 adet puro ve 6 adet cep telefonunu ele geçirdi. (ALİ-
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