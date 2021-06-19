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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara’da önlemsiz şekilde terk edilen otomobil kazaya sebebiyet verdi: 4 yaralı

Ankara’da önlemsiz şekilde terk edilen otomobil kazaya sebebiyet verdi: 4 yaralı

Kazadan detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-Otomobillerden detaylar

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara’da seyir halindeki otomobil, bozulduğu için yol kenarına önlemsiz şekilde terk edilen araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Ankara-Samsun yolu Mamak istikametinde Çiğiltepe yol ayrımı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet İ. idaresindeki 06 EA 7877 plakalı araç seyir halindeyken, arıza sonucu yol kenarına terk edilmiş şekilde duran 34 AKD 237 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan Mehmet İ. ve yanlarında bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı çevredeki sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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