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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Ankara’da magandanın düğün konvoyunda havaya rastgele ateş ettiği anlar kamerada

Ankara’da magandanın düğün konvoyunda havaya rastgele ateş ettiği anlar kamerada

konvoyda ateş etme anı

( ANKARA ) - Ankara’da havaya ateş edilen düğün konvoyunda bir kişi gözaltına alındı ANKARA

Sosyal Medya Düğün Konvoyu Kamera Harekete Geç Cep Telefonu 


- Ankara'da bir kişi düğün konvoyunda silahla rastgele havaya ateş açarken, korku dolu o anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Konvoyda havaya ateş eden kişi gözaltına alındı. Ankara’da bir düğün konvoyundan aracından silahıyla rastgele havaya ateş açtı. O anlar düğün konvoyunda bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntüleri gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izleyerek, aracın plakasından ateş açan kişinin B.Ö. olduğunu belirledi. Keçiören'deki evinde gözaltına alınan B.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.(MKM-
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