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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara’da kaçakçılık suçundan 1 haftada 26 kişi gözaltına alındı

Ankara’da kaçakçılık suçundan 1 haftada 26 kişi gözaltına alındı

-ele geçirilen malzemeler

( ANKARA ) - ANKARA

Alkollü İçki Gözaltı Kaçakçılık Cep Telefonu Kaçak Sigara 


- Başkent’te sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 21-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 21-27 Haziran tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 26 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda; 4 milyon 853 bin boş makaron, 14 bin 234 adet cinsel içerikli ürün, 8 bin 800 adet dolu makaron, bin 76 adet sökülmüş bandrol, 600 adet puro, 382 adet muhtelif eşya, 375 paket kaçak sigara, 189 kilogram tütün, 69 adet kartuş, 69 adet fişek, 32 adet cep telefonu, 3 adet tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi. (ALİ-BC -
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