Ankara'da ikinci baro için bin 520 imza toplandı

- Ankara 2 Nolu Baro’nun kurulması için bin 520 avukatın imzası toplandı. 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile birlikte avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla birden fazla baro kurulmasının önü açıldı. Ankara'da bir araya gelen 10 hukuk derneği de Ankara 2 Nolu Baro'nun kurulması için 21 Ağustos'ta Türkiye Barolar Birliği'ne başvuruda bulundu. Yeni baronun kurucular kurulu üyesi avukat Eyüphan Korkmaz, ikinci baronun kuruluş süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu aslında yılların bir sorunu. Buradaki temel sorunlardan bir tanesi alternatif bir baroya ihtiyaç var mıydı veya temsil olunamayan meslektaşlarımız kendilerini ifade edecekleri uygun baro imkanları var mıydı? Nihayetinde Meclis tarafından çıkan bir yasa neticesinde bir tercihli baro seçeneği meslektaşlarımızın önüne geldi. Biz de bu seçenek karşısında Ankara'daki 10 hukuk derneği olarak bir araya gelerek bir ihtiyaç var mı, yok mu bunu sosyolojik olarak sorguladık. Ankara'da ikinci bir baro hadisesinin sağlıklı olacağı, mesleğe ve meslektaşlara ciddi katkı sunacağı inancıyla 21 Ağustos'ta bu yola çıktık" diye konuştu.

20 yılı aşkın süredir avukatlık mesleğini icra ettiğini anlatan Korkmaz, her geçen zaman dilimi içerisinde avukatlık mesleğinin ciddi manada kan kaybettiğini müşahede ettiğini söyledi.



Mesleğe çok sayıda yeni avukatın katıldığını ancak iş sahasının aynı oranda genişlemediğini dile getiren Korkmaz, "Bir çok farklı sorunlar söz konusuydu. Bunların bir kısmı yargı paketi ile halloldu ama nihayetinde şu an meslektaşlarımızın ciddi ekonomik sorunları söz konusu. Pandemi sürecinde bu zirve yapmış durumda. Artık kangren haline gelmiş olan bu sorunların bir şekilde alternatiflerle değerlendirilmesi, sorunların çözümü noktasında muhataplarla çatışma yerine işbirliği içerisinde bu sorunlara çözüm bulabilir miyiz düşüncesiyle biz bir araya geldik. Burada en temel unsurlardan biri mesleğin ve meslektaşların sorunlarının çözümü noktasında ne yapabiliriz bu önemli bir değer. Biz rakip değiliz ama rekabetin ve işbirliğinin ciddi manada mesleğe katkı sunacağı inancıyla yola çıktık" şeklinde konuştu.

Korkmaz, "Şu ana kadar mevcut ihtiyaç duyulan 2 bin sayısının üç çeyreğini aşmış vaziyetteyiz ve son çeyreğe geldik. İstanbul'da 50 bin kadar meslektaşımız var ve yüzde 4'lük bir oran yeterli oluyor. Biz şu an yüzde 7 civarında bir oranı yakalamış olmamıza rağmen gerekli olan 2 bin sayısını henüz yakalamadık. İnşallah bunu çok kısa bir süre içinde tamamlayıp baroyu inşa etmek istiyoruz. Şu an bin 520 bandındayız. Her gün yaklaşık 50 ile 100 arasında meslektaş katılımı söz konusu oluyor" ifadelerini kullandı. (AS-BC -



