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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara'da hayvanseverler ve belediye arasında iş birliği

Ankara'da hayvanseverler ve belediye arasında iş birliği

röportajlar

Sağlıklı Yaşam Hayvan Sokak Hayvanları 

-hayvanlardan görüntüler
-kulübelerden detaylar
-yemleme çalışmasından detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile gönüllü hayvanseverler arasında iş birliği sürüyor. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri, temel ihtiyaç ve sorunlarının tespiti konusunda ortak çalışma kararı alan taraflar her ay düzenli olarak bir araya gelecek. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sokak hayvanlarının hakları ve sorunları, daha konforlu ve sağlıklı yaşamaları konusunda alınacak önlemler konusunda gönüllü hayvanseverlerle iş birliği sürecini hızlandırdı. Taraflar pandemi nedeniyle ara verilen ortak çalışmalara yeniden başlarken, her ay düzenli olarak bir araya gelme kararı aldı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını tespit etmek için her ayın ikinci cumartesi günü saat 14.00’da hayvanseverlerle bir araya gelecek. Gönüllü hayvanseverlerle sık sık buluşarak onların görüş ve önerilerini dikkate alacaklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, iş birliği sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Buradaki merkezimizde iyileştirme çalışmalarını elimizden geldiğince sürdürüyoruz. Tüm kulübeleri değiştiriyoruz ve şartları daha da iyileştireceğiz. Açık ve şeffaf belediyeciliğin gereğini yerine getirmek üzere her ayın ikinci cumartesi günü saat 14.00’da bütün gönüllülerimizle burada besleme çalışması yaparak, dolaşarak ve sorunları dinlemek üzere sözleşmiştik ancak pandemi nedeniyle bunu gerçekleştirememiştik. Bundan sonra gönüllülerimizle düzenli olarak bu merkezde ya da diğer merkezlerimizde buluşarak ortak kararlar alacağız.” Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden gönüllü hayvanseverler ise Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden Gülay Bağbek, “Büyükşehir Belediyesi 2 yılda çok güzel çalışmalar yaptı. Bir hayvan dahi olsa kapıma kadar gelerek dere, tepe dolaşıp o hayvanı bulup kısırlaştırdılar. Her ay düzenlenecek olan buluşmalara kesinlikle katılmaya devam edeceğim. Son zamanlarda müthiş güzel faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Çok memnunum" açıklamalarında bulundu.
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