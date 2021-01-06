Ankara’da biber gazı ve beyzbol sopasıyla kuyumcu soyan 2 kişi yakalandı



- Ankara’nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde nitelikli yağma ve kasten yaralama suçlarını işleyen 2 kişi polis ekiplerinin 263 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu tespit edilerek yakalandı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde geçtiğimiz Aralık ayında işlenen 2 adet nitelikli yağma ile kasten yaralama suçlarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan detaylı incelemelerde, çok sayıda ev, işyeri ve Mobese-PTS kameralarına ait yaklaşık 263 saatlik kayıtları izleyen ekipler, şüpheli şahısların S.E. ve M.M. olduklarını tespit etti. Kayıtları inceleyen ekipler, şüphelilerin takip edilmelerine karşın merkezi yerlerde dakikalarca vakit geçirdiklerini ve farklı taksileri kullandıklarını belirledi. Yapılan takip çalışmalarında, şüpheli S.E.yi arkadaşının evinde ve şüpheli M.M.’yi de kendi ikamet adresinde yakaladı. Yağmacıların yakalandığı ikametlerde yapılan aramalarda, olay sonrası kaçış planlarını yaptıkları not kağıtlarına, olaylarda kullanmış oldukları düşünülen silah görünümlü çakmak ve beysbol sopası ele ekipler tarafından ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden her ikisinin de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken, şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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