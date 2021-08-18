Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCK- YPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir kitlenin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, herkesin ulaşabilece