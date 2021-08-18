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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCK- YPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir kitlenin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, herkesin ulaşabilece
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCK- YPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir kitlenin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, herkesin ulaşabilece

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCK- YPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir kitlenin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, herkesin ulaşabilece

şahısların görüntüsü

( ANKARA ) -ği 3. şahıslara ve kamuya açık olan Sosyal Medya Platformu üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütünü destekleyici, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere örgüt mensuplarını sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel ve diri tutma gayreti içerisinde bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin 6’sı yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Sosyal Medya Akalan Gözaltı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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