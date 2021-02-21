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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından paylaştığı terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı."Bu video, terör örgütü elebaşına özgürlük sloganları atan, PKK'nın siyasi uzantılarını görmezden gelen, hain terör örgütünün adını anmayan, vicdanı kurumuş terör destekçilerini rahatsız edebilir." uyarısının yer aldığı videoda, katledilen sivillerin fotoğrafları yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı konuşmanın da aktarıldığı paylaşımda, "Eli kanlı terör örgütü PKK, 1984 yılından beri Türkiye'de bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivilleri katletmeye devam ediyor. Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Özgürlük İletişim Katliam Terör Örgütü Bebek Katili 

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