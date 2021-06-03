ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov'u kabul etti
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etmesi - Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında masada oturmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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