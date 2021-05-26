ANKARA - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i karşılaması - Görüşmeden detayCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştüANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'le bir araya geldi.CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Satterfield ile parti genel merkezinde görüştü.Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
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