Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ankara Çayı'nda boğulan küçük Mirsat'ın yakınlarından önlem alınsın çağrısı

Ankara Çayı'nda boğulan küçük Mirsat'ın yakınlarından önlem alınsın çağrısı

-Yakınlarının açıklamaları

Hastane Sudan 

-- Küçük çocuğun fotoğrafı
-- Evinden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde Ankara Çayı'na giren bir çocuk boğularak hayatını kaybetti. 9 yaşında hayatını kaybeden Mirsat Sefil'in yakınları yetkilileri önlem almaya çağırdı. Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Ankara Çayı'na serinlemek için giren 9 yaşındaki Mirsat Sefil bir anda akıntıya kapıldı. Çocukların seslerini duyan bir kişi itfaiye ve ambulanstan yardım istedi. Akıntıya kapılan çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cesedi Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçük çocuğun amcası Murat Sefil, başka canların yanmaması için bir an önce boğulma olayın yaşandığı yerde yetkililerin önlem almasını istedi. Yakınları küçük çocuğun memleketi olan Erzurum'a götürülerek orada defnedileceğini söylediler. (BC -
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement