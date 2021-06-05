ANKARA - Çataklı: 'Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu'
ANKARA - Çataklı: "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu" - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşmasıANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (2)İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu."
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