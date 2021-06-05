ANKARA - Çataklı: '15 Temmuz sonrasında müdahale edilen uyuşturucu olay sayılarında yüzde 57 artış olmuştur'
ANKARA - Çataklı: "15 Temmuz sonrasında müdahale edilen uyuşturucu olay sayılarında yüzde 57 artış olmuştur" - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşmasıANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (3)
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