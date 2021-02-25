Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzde 100 elektrikli otobüs dönüşümünü gerçekleştirdi

-Mansur Yavaş ile röp.



( ANKARA )- ABB’nin elektrikli otobüsü: 3 saatte şarj oluyor, 400 km yol gidiyor ANKARA



– Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki BELKA A.Ş tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek AB standartlarında testleri başarıyla geçen ‘Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü tanıtıldı.Avrupa standartlarında testleri başarıyla geçen ilk otobüs unvanını taşıyan yüzde yüz elektrikli otobüs çevreci, sessiz ve ekonomik olmasıyla da dikkat çekiyor. Uygulanan dönüştürülme işleminin belediye bünyesinde 10-15 yıl kullanım süresi dolmuş, ağır bakım süreçleri başlamış toplu taşıma araçları ile özel sektörün elindeki benzer toplu taşıma ve her segment servis araçlarına da kolayca uygulanabileceği belirtildi.Sıfır elektrikli otobüs maliyetinin 3’te 1’i maliyetine yüzde 100 elektrikli otobüs dönüştürülebileceği vurgulanırken, gece şarjı ile 3 saatte tam şarj sağlanacağı, yol ve kullanım koşullarına bağlı en az 300 kilometre (km), ideal koşullarda ise 400 km yol gidebildiği aktarıldı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bir otobüsün elektrikli otobüse dönüşümünün tamamen sağlandığı bilgisini verdi. Şu anda yalnızca Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer aldığını ifade ederek, “Eski model olup bu şekilde dönüştürülecek tam 400 tane otobüs var. Hem hava kirliliği hem de yakıt gideri açısından son derece Ankara için mahzurlu. Çünkü Ankaramızda çok araç kullanılması ve diğer sebeplerden dolayı maalesef zaman zaman hava kirliliği yaşanıyor. Şu anda testler Avrupa standartlarına göre tamamlandı. Sanayi Bakanımızla da görüştüm. Sanayi Bakanlığı’na müracaat ederek oradan da onayı aldıktan sonra seri üretmenin çaresine bakacağız. Ankara’nın sokaklarında bundan sonra elektrikli otobüsleri İnşallah göreceğiz. Belli bir zamana bağlı ama en azından kendi teknolojimizle yapılabileceğini göstermiş olduk. Ayrıca yurtdışından gelen bütün parçalarında ülkemizde üretilmesi içinde çalışmalarımız devam edecek. Güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerle ve iş dünyasıyla görüşme suretiyle kapasiteyi daha da artırarak İnşallah bir an evvel elektrikli dönüşümün tamamının sağlanmasını istiyoruz” diye konuştu.





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