- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden genç iletişimcilere destek

- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ile genç iletişimcilerin mesleki yeterliliğinin artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. EGO Genel Müdürlüğü, genç iletişimcilerin mesleki yetkinliklerine katkı sağlamak ve fikirlerini değerlendirmek amacıyla Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında karşılıklı bilgi, beceri, deneyim, teknoloji, araç-gereç, ekipman ve materyallerin paylaşımı ile üretimi ve değişiminde ortak çalışmalara, bilimsel toplantı ve çalıştaylara, eğitim ve yayınlara imza atılacak. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve A.Ü. İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Abdülrezak Altun tarafından imzalanan protokol kapsamında; karşılıklı bilgi, beceri, deneyim, teknoloji, araç-gereç, ekipman ve materyallerin paylaşımı ile üretimi ve değişimi gibi birçok alanda ortak çalışmalar yürütülecek. EGO Genel Müdürlüğü’nün hizmet kalitesinin artırılması ve İLEF öğrencilerinin mesleki yetkinliklerinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla iş birliği yapılması kararlaştırılırken, İLEF’in faaliyet alanları olan kişilerarası iletişim, gazetecilik, halkla ilişkiler, tanıtım, radyo-televizyon-sinema, yeni medya gibi konularda da ortak çalıştaylar, bilimsel toplantılar, eğitim ve seminerler düzenlenecek, ortak yayınlar yapılacak. EGO Genel Müdür Yardımcıları Zafer Tekbudak ve Emin Güre, EGO Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanı Ayten Gök, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, A.Ü İLEF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Keskin, Öğretim Görevlileri Reyya Advan ile Mehmet Sobacı ve İLEF’li öğrencilerin katıldığı iş birliği protokol töreninde konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bizim işimiz insanla. Dolaysıyla iletişim, işimizin olmazsa olmaz bir parçası. Kendimizi anlatabilmek, vatandaşlarımızı zamanında bilgilendirmek, vatandaşlarımızdan gelen her türlü istek talep ve şikayetleri değerlendirip çözüm bulmak bizim işimizin gereği. Halkla sürekli temasın olması, bilimsel halkla ilişkiler çalışmalarını da zorunlu kılıyor. Katılımcı bir yönetim anlayışı ile üniversitemizle iş birliği yapmak, böylece hem bu işin bizzat teorisyeni olan akademisyenlerle, iletişim, halkla ilişkiler konusunda daha iyiyi yakalayabilmek hem de gençlerimize üretken fikirlerini uygulayabilecekleri bir alan açmak istedik.” İLEF ile birlikte kurumsal iletişim faaliyetlerine destek olmayı da amaçladıklarının altını çizen Alkaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Vatandaş memnuniyetini ölçmeye ve artırmaya yönelik araştırma, geliştirme ve raporlama çalışmaları yapılması, İLEF öğretim elemanları ve öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı vermek amacıyla eğitim süreçlerinde yasal düzenlemeler çerçevesinde kuruluşumuz imkanlarından yararlanılması, her yıl mevzuat çerçevesinde A.Ü. İLEF öğrencilerine staj için öncelik tanınması, kuruluşumuzun hizmet standartlarının ve İLEF öğrencilerinin mesleki yetkinliklerinin yükseltilmesine katkı sağlamak önceliğimiz olacak.” Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Abdülrezak Altun da, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile EGO Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Özellikle genç arkadaşlarımızın staj ve mezuniyet sonrası istihdamı bağlamında bir adım atmak bizim için de çok önemli” dedi.

Bu protokol kapsamında EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi arasında kamu yararını gözeten ortaklaşa çalışmalar ve projeleri üretip uygulamakla ilgili esas ve usulleri kapsayacak. Karşılıklı olarak bilgi, beceri, deneyim, yasal düzenlemeler çerçevesinde teknoloji, araç- gereç, ekipman paylaşımı, üretimi ve değişiminde bulunulacak. EGO’nun kurumsal iletişim faaliyetlerine destek olunacak. İLEF uygulama atölyelerinde, EGO’nun hizmetleri kapsamında değerlendirilebilecek konularda sosyal kampanya anlayışı çerçevesinde iletişim çalışmaları yapılacak. İLEF öğretim elemanları ve öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı vermek amacıyla eğitim süreçlerinde yasal düzenlemeler çerçevesinde EGO’nun imkanlarından yararlanılacak. Her yıl mevzuat çerçevesinde en çok 10 A. Ü. İLEF öğrencisine EGO’nun ilgili birimlerinde staj için öncelik tanınacak. EGO’nun imkanları dahilinde, bu protokolün 4. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında anılan çalışmaların gerçekleştirilmesi ve bu çalışmaların sahada fiilen uygulanması halinde, her biri bağımsız olarak değerlendirilecek bu çalışmalara katılan öğrencilerden en fazla 5’ine nakdi olmayan ödül verilecek. Bu protokolün gereklerinin yerine getirilmesinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığının belirleyeceği 3 kişi ile EGO Genel Müdürlüğünün belirleyeceği 2 kişiden oluşan 5 kişilik bir komisyon görev alacak



