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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı

ANKARA - Başkentte polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı

ANKARA - Başkentte polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı - Olay yerinde polis ekiplerinden görüntülerBaşkentte polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan kişi gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara 'nın Mamak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında Tıp Fakültesi Caddesi'nde polis ekipleri kontrol noktası kurdu.Denetimler sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bur kişi, polisin "dur" ihtarına uymayarak yanında bulundurduğu silahla ateş açtı.Şüphelinin silahından çıkan kurşun olay yerindeki polis aracına isabet etti.Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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