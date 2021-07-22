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ANKARA - Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu

ANKARA - Başkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları doldu

- Parklarda piknik yapan vatandaşlar - Top oynayan vatandaşlar - Mangal yapan vatandaşlar - Harikalar Diyarına ailesi ile gelen Mehmet Dindaş'ın konuşması - Piknik alanında oturan vatandaşlar - Bayram tatili için Mersin'den gelen Hasan Kara'nın konuşması - Mangal yapılmasıBaşkentte bayramın üçüncü günü park ve piknik alanları dolduANKARA (AA) - Başkentte Kurban Bayramı'nın üçüncü günü güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, parklarda ve piknik alanlarında vakit geçirdi.Bazı vatandaşlar da kurban etleriyle mangal yaptı, çocuklar ise oyun alanlarında gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.Sincan ilçesindeki Harikalar Diyarına ailesi ile gelen Mehmet Dindaş, bayramın ilk iki gününü ziyaretlere ayırdıklarını söyledi.

Dindaş, bugün de yakınlarıyla bir araya gelerek güzel havanın tadını çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.
Bayram tatili için Mersin'den gelen Hasan Kara ise sabah arkadaşlarıyla bayramlaştıktan sonra birlikte vakit geçirdiklerini anlattı.

Piknik Alanları Tatİl 

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