ANKARA - Bakan Yanık: '(Devlet korumasında yetişen gençler) Kendi hikayemizi kendi gücümüzle yazmaya devam edeceğiz'
ANKARA - Bakan Yanık: "(Devlet korumasında yetişen gençler) Kendi hikayemizi kendi gücümüzle yazmaya devam edeceğiz" - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması - Devlet korumasında yetişen gençlerin atama töreni - Atanan gençlerin sevinciANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu. (2)
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