Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Soylu, 'Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı'na katıldı

ANKARA - Bakan Soylu, 'Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı'na katıldı

ANKARA - Bakan Soylu, "Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı'na katıldı - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı'nın konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun jandarma personeline plaket ve hediye vermesiANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı"na katıldı.

General Jandarma Orgeneral 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Akardan JÖAKa ZiyaretAkardan JÖAKa Ziyaret
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement