ANKARA - Bakan Soylu, 'Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı'na katıldı
ANKARA - Bakan Soylu, "Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı'na katıldı - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı'nın konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun jandarma personeline plaket ve hediye vermesiANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Çalıştayı"na katıldı.
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