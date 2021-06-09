ANKARA: Bakan Selçuk: '(Benim Oyun Sandığım) İçindeki materyaller bilim insanları tarafından özel olarak seçildi'
ANKARA: Bakan Selçuk: "(Benim Oyun Sandığım) İçindeki materyaller bilim insanları tarafından özel olarak seçildi" - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sandıkları götürecek olan tırın yanına gelip tır şoförüyle konuşması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tırı uğurlaması - Tırın gidişi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kurulan stantta sergilenen ürünleri incelemesiANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Benim Oyun Sandığım" Erken Çocukluk Eğitimi Setlerinin Filistinli çocuklara gönderilmesi dolayısıyla Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı. (2)
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