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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Dönmez: 'Bütün gayretimiz enerji teknolojilerinin hem yerlileştirilmesi hem de önemli bir ihracat kalemi haline gelmesidir'

ANKARA - Bakan Dönmez: 'Bütün gayretimiz enerji teknolojilerinin hem yerlileştirilmesi hem de önemli bir ihracat kalemi haline gelmesidir'

ANKARA - Bakan Dönmez: "Bütün gayretimiz enerji teknolojilerinin hem yerlileştirilmesi hem de önemli bir ihracat kalemi haline gelmesidir" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarıANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MÜSİAD Enerji Zirvesi 3" başlıklı programa video konferans yöntemiyle katıldı.
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Teknoloji Konferans 

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