Aniden yola fırlayan başı boş at kazaya yol açtı

( BURSA )- Yaralanan at için herkes seferber oldu! BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda başıboş at kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Yaraladığı için herkes seferber oldu. Edinilen bilgilere göre olay kozluca yolunda meydana geldi. Ufuk D idaresindeki kamyonet seyir halinde iken bir anda önüne çıkan başıboş ata çarptı. Kamyonetteki üç kişi ölümden dönerken başıboş altı ise yaralandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri önlem alarak Ata başka arabaların çarpmasın önüne geçti. Yaralı at olayına gelen İnegöl belediyesi hayvan Barınağı ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında yol kenarına alındı. Yolda geçen bir bayan gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Havanın yağmurlu olması nedeniyle yaralı atın üzerine yolda bulunan torba örtülerek üşümesin önüne geçildi. Yolda geçenlerde meraklı bir şekilde gelip atın başına atı kontrol etmeleri ise görenleri şaşırttı. Olay yerindeki trafik polisi de atın başını okşayarak yaralı atı sakinleştirmeye çalıştı. Uzun bir bekleyişin ardından yaralı at olayına gelen kepçeyle kaldırılarak hayvan Barınağına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. Kaza yapan sürücü ise atın bir anda önüne çıktığını Son anda fark ettiğini ancak çarptığını söyledi.



Ata çarptı için üzgün olduğunu söyleyen sürücü gördüğüm manzara karşısında üzülmemek elden değil diye cevap verdi.



