Anadolu’nun Çukurovası’nda fideler toprakla buluştu

( AKSARAY )- Vali Hamza Aydoğdu üreticilerle birlikte fideleri toprakla buluşturdu AKSARAY



- Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı İç Anadolu’nun Çukurovası Aksaray’da sebze fideleri seralarda toprakla buluştu. Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye’nin önemli bir üretici potansiyeline sahip olan Aksaray’da sebze fideleri seralarda torakla buluşturuldu. Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı tarafından temin edilen fideler üreticilere dağıtıldı. Aroması ve verimi yüksek, kaliteli ve piyasa fiyatlarına göre uygun fiyattaki fideleri alan üreticiler Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile birlikte seralarda üretime start verdi. Aksaray’ın merkeze bağlı Gücünkaya köyünde üreticilere fideleri dağıtarak hem inceleme hem de dikim çalışması yapan Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray’ın her belde ve köyünün ayrı bir hikayesi olduğunu söyledi.



“Aksaray’ın Türk ekonomisine katkısı 8 milyar 100 milyona çıktı” Aksaray’da üretimin ne olursa olsun hızla devam ettiğini belirten Vali Hamza Aydoğdu, “Aksarayımızın her beldesinin her köyünün çok güzel bir hikayesi var. Mesela bir beldemiz süt üretiminin en fazla sağlandığı belde. Bugün Gücünkaya köyündeyiz. Seracılığın, balıkçılığın ve fide üretiminin en çok olduğu köylerden birindeyiz. Bugün 50 çiftçimize ziraat odası başkanlığımız ve tarım müdürlüğümüz ile birlikte fide dağıtımı yaptık. İnşallah arkadaşlarımız bu fideleri ekip güzel mahsuller alacağız. Biliyorsunuz Aksaray 6.2 milyar olan Türk ekonomisine katkısını geçen yıl TÜİK verilerine göre 8 milyar 100 milyona çıkardı. 2 milyarlık bir artış var. Burada ziraat odamızın, tarım müdürlüğümüzün, esnaflarımızın ve üreticilerimizin çok büyük katkısı var” dedi.

Vali Aydoğdu fideleri toprakla buluşturdu Ziraat Odası Başkanlığı tarafında getirilen fideleri bir bir üreticilere dağıtan Vali Hamza Aydoğdu, daha sonra seralara giderek hem incelemelerde bulundu hem de üreticilerden bilgiler aldı. Ardından fideleri alan Vali Aydoğdu dikim için hazırlanan serada sebze fidelerini toprakla buluşturdu. Vali Aydoğdu’nun dikim yaptığı sera sahibi üreteci Mustafa Can (47) Vali Aydoğdu’ya teşekkür etti. Üreteci Mustafa Can, “Allah razı olsun devletimizden milletimizden, valimizden. Biz burada yetiştiriyoruz. Şimdi Nisan 1’de dikimini yaptık. Allah nasip ederse 40 gün içinde salatalığımızı yeriz. Allah razı olsun naylonum yırtıldı yine aynı devlet destekli naylonumu iade ettiler. Her türlü destek oluyorlar, Allah razı olsun” diye konuştu.

“Sertifikalı fideler getiriyoruz” Kentin sera üretiminin yüzde 70’ini Gücünkaya köyünün sağladığını belirten Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, “5-6 yıldır üreticilerimize sebze fidesi getiriyoruz. Üreticilerimizin daha kaliteli ürünleri üretmesi için sertifikalı domates, salatalık, patlıcan, kavun karpuz gibi fideler getiriyoruz. Şuan Gücünkaya köyündeyiz, burası da ilimizin Çukurovası. İlkbaharın ilk sebze üretimi burada başlıyor. Sera üretiminin yüzde 70’ini karşılıyor. Allah razı olsun ilimiz valisi Hamza Aydoğdu’nun destekleriyle, il tarım müdürlüğümüzün de teknik destekleriyle üreticimize hizmet etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gücünkaya halkı olarak üretimden yanayız” Üretici Emrah Arı (34), “Devletimiz bu konuda çiftçimizin daima yanında. Son derece faydalı işlerin altına imza atıyor. Biz de Gücünkaya halkı olarak üretimden yanayız. Bu konuda ziraat odamız en büyük destekçimiz. Önceden siparişlerimizi aldı, fidelerimiz gerçekten çok kaliteli. Geçen senekinden daha da üstün. Bu bizi son derece memnun ediyor. Ucuz ve kaliteli, piyasaya göre daha uygun. Buda bizim için bir avantaj. Daha erken yetişecek, insanlar daha önce üretimden faydalanacaklar” ifadelerini kullandı. Üretici Çetin Çavdar (44) ise, “Bunlar güzel fide. Fidelerimizden ve başkanımızdan memnunuz biz, valimizden de memnunuz. Valla şükürler olsun fidemizi getiriyorlar erkence, yetiştiriyoruz ve millete pazarlıyoruz. Kalite olarak güzel bu fide. Piyasadakilerle bu fideleri karıştırmayacaksınız. Verimi yüksek, lezzeti iyi, vitamini güzel, fiyat olarak da uygun” dedi.





