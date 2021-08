Anadolu Ajansı muhabirine saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı

- Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar duruşmadaki savunmasında müşteki Biçeroğlu’nun kendilerine küfür ettiğini iddia ederek beraat talebinde bulundu. Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, müşteki sanık Ufuk Akdağ ile Doğukan Serdar ve taraf avukatları hazır bulundu. “O an sinirlendim saldırdım” Doğukan Serdar savunmasında olay günü trafik kazası meydana geldiğini söyleyerek “Kaza sonrasında müşteki ikimize birden ‘a çocuğu’ şeklinde hakarette bulundu. Bunun üzerine kavga ettik. Benim annem rahmetlidir o an sinirlendim saldırdım. Yüzüne vurdum. Müşteki de bana ve arkadaşıma tokat attı. Müşteki yere düştüğü zaman hasar aldı. Sosyal medyada görüldüğü gibi biz dakikalarca dövmedik. Beraatimi talep ediyorum ayrıca müştekinin maddi zararını da gidermek isterim” şeklinde savunma yaptı. “Ben bir kere vücut kısmına vurdum” Sanık Ufuk Akdağ ise müştekinin kendilerine çarpması sonucu yere düştüklerini anlatarak “Motosikletten kalktığımızda müşteki hiç aracından inmedi. Müşteki bana ve Doğukan’a ‘a çocukları’ şeklinde küfür etti. İlk önce Doğukan vurdu. Müşteki arabadan indi. Doğukan’a tokat bana da yumruk attı. Ben bir kere vücut kısmına vurdum. Kavga da uzun sürmedi. En son yüzüstü düşünce yaralandı. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

“Müşteki herhangi bir şekilde küfür etmedi” Duruşmada tanık olarak dinlenen Recep Yıldırım ise müşteki ile birlikte arabada olduğunu söyleyerek “Müşteki yaklaşık 5 yıldır benim arkadaşımdır. Yolda sinyal verdik. Dönüş yapacağımız sırada motosiklet aracımıza çarptı düştüler. Müşteki herhangi bir şekilde küfür etmedi. Kötü bir söz de söylemedi. Sanıklardan birisinin kapıyı açıp müştekiye yumruk vurduğunu gördüm. Ancak hangi sanığın vurduğunu şu an hatırlamıyorum. Müşteki arabadan indi. Sanıkların ikisiyle müştekinin yumruklaştığını gördüm. Müşteki sanıklara vurmadı. Trafikte hengame oldu müşteki yere düştü” şeklinde beyanda bulundu. Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Biçeroğlu’nun yüzünde sabit iz kalıp kalmadığı konusunda adli rapor alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran 2 sanık hakkında, ‘yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama’ suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. (Mİ-Sİ-