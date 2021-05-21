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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
AMMAN - İsrail işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Filistinli yönetmen, AA'ya konuştu (2)

AMMAN - İsrail işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Filistinli yönetmen, AA'ya konuştu (2)



: - Filistinli yönetmen Ömer er - Rammal'ın "Mekan" (Yer) adını verdiği kısa filmiİsrail işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Filistinli yönetmen, AA'ya konuştu: - "Her geçen gün üzerine bir yenisi eklenen Filistin hikayesini ve buna karşılık her geçen gün artan İsrail zulmünü elimizden gelen bir direniş yöntemiyle duyurmak şart oldu" - "Film, dünyanın en güvenli yerleri olması gereken evlerimizde güvende olmadığımız mesajı taşıyor. Çünkü güpegündüz, dünyanın gözü önünde saldırılara, gasba ve ihlallere maruz kalıyoruz"AMMAN (AA) - LEYS EL - CUNEYDİ - İsrail'in Filistin işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Ömer er - Rammal, yönetmen olması nedeniyle filmi işgale karşı bir direniş yöntemi olarak kullandığını belirtti.
Hem Filistin'de yaşayan hem yurtlarından sürülerek başka ülkelerde mülteci konumuna düşen milyonlarca Filistinli, İsrail'in topraklarını işgal ettiği 1948'den bu yana çeşitli protesto ve direniş yöntemleriyle mücadelesini sürdürüyor.Ürdün'ün başkenti Amman 'da ikamet eden Filistinli yönetmen Rammal da "Mekan" (Yer) adını verdiği kısa filmle İsrail'in Filistin ve halkına yönelik, ihlal, işgal ve tehcirini dünyaya duyurdu.

Kısa Film Protesto Mülteci Başkent Saldırı 

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