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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AMMAN - İsrail cezaevinde 20 yıl kalan Ürdünlü tutuklu: 'Tıbbi ihmalden ölebileceğimi düşündüm ama umudumu yitirmedim'

AMMAN - İsrail cezaevinde 20 yıl kalan Ürdünlü tutuklu: 'Tıbbi ihmalden ölebileceğimi düşündüm ama umudumu yitirmedim'

AMMAN - İsrail cezaevinde 20 yıl kalan Ürdünlü tutuklu: "Tıbbi ihmalden ölebileceğimi düşündüm ama umudumu yitirmedim"

: - Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Abdullah Nuh Ebu Cabir ile röportajAMMAN (AA) - LEYS EL - CUNEYDİ - İsrail hapishanelerinde 20 yıldan uzun süre tutuklu kalan Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Abdullah Nuh Ebu Cabir, tıpkı diğer Filistinli tutuklular gibi bir gün tıbbi ihmal sonucu İsrail cezaevlerinde ölebileceğini düşündüğünü ama umudunu hiçbir zaman yitirmediğini söyledi.

İsrail hapishanelerindeki en eski Ürdünlü mahkum olan Ebu Cabir, Filistinli mülteci bir aileye mensup. Filistin kimliği olmayan, çalışmak için izinle İkinci İntifada'dan (2000) önce işgal altındaki topraklara gelen Ebu Cabir, "işgale direnme" suçlamasıyla gözaltına alındı.İsrail güçlerince tutuklandığı 29 Aralık 2000'den tam 20 yıl 6 ay sonra geçen hafta tahliye edilen Ebu Cabir, Ürdün'ün İsrail sınırındaki Kral Hüseyin Köprüsü'nden geçerek sınırın diğer tarafında ailesi, sevdikleri ve bölge halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.Ürdün'de Filistinli mültecilerin yaşadığı en büyük kamplardan Bak'a Mülteci Kampında kalan 44 yaşındaki Ebu Cabir, AA muhabirine İsrail cezaevlerinde yaşadıklarını anlattı.

Mülteci Cezaevleri Hapishane Muhabir İsrail 

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