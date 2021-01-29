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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ambarlı limanında uyuşturucu operasyonu: 88 kilogram kokain ele geçirilen operasyon anı kamerada

Ambarlı limanında uyuşturucu operasyonu: 88 kilogram kokain ele geçirilen operasyon anı kamerada

Operasyon anı

Uyuşturucu Operasyonu Gizli Bölme Dedektör Köpek İstihbarat Uyuşturucu Kaçakçılığı 

-Köpek ile arama yapılması
-Ele geçirileneler
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda riskli bulunarak aranan iki konteynerin gizli bölmelerinde 88 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyon anı kamerada İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sorumluluk sahasına gelen konteynerler analiz edilerek uyuşturucu kaçakçılığı yönünden riskli olanlar tespit edildi. Güney Amerika ülkelerinden muz yükü ile gelen konteynerler x-ray tarama cihazına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanan konteynerler, narkotik dedektör köpeklerle de kontrol edildi. Dedektör köpeklerin de bu konteynerlerin şüpheli yoğunluk tespit edilen bölümlerine tepki vermesi üzerine bu bölümler sökülerek arandı. Tespit edilen ilk konteynerin iç duvarının arkasında gizli bölme oluşturulduğu saptandı. Söz konusu bölme açıldığında, kahverengi ve siyah renkli paketlerin gizlenmiş olduğu tespit edildi. Bu paketlerin içerisindeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu belirlendi. Bu bölmede toplam 49 adet paket içerisinde 60 kilogram ağırlığında 45 milyon lira değerinde kokain ele geçirildi. İkinci konteynerde ise, bu defa uyuşturucu kaçakçılarının konteynerin dış duvarında bulunan soğutucu tertibatın içerisine uyuşturucu gizlediği tespit edildi. Soğutucu motorun bulunduğu iki ayrı bölmede yapılan aramada, 25 adet paket içerisinde, 28 kilogram ağırlığında 20 milyon lira değerinde uyuşturucu yakalandı. Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde ele geçirilen toplam 88 kilogram kokain cinsi uyuşturucuya ilişkin yürütülen soruşturmaya Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.
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