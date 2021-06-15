AMASYA - 'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı
AMASYA - "Türk Yıldızları" Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı - Vatandaşların selamlama uçuşunu izlemesi - Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşu"Türk Yıldızları" Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptıAMASYA (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Amasya 'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen, bu yıl Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümünün de kutlandığı, 12 - 22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda Amasya semalarına ay yıldız çizdi.Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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