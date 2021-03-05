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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
AMASYA - Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Hakan Gül’ün Amasya'daki ailesine acı haber verildi

AMASYA - Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Hakan Gül’ün Amasya'daki ailesine acı haber verildi

- Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün ailesine şehadet haberinin verilmesi - Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül’ün evinin bulunduğu sokağa Türk bayraklarının asılmasıAMASYA (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün Amasya 'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler, 45 yaşındaki Gül'ün şehadet haberini, Şeyhcui Mahallesi'nde oturan anne Gülüzar Gül’e ulaştırdı. Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.Şehidin Fadime Gül ile evli olduğu, Caner (17) ve Ceren (13) isimli 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

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