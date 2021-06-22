Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Amasya Genelgesi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Amasya Genelgesi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümü törenle kutlandı

Çelenk sunma, saygı duruşu

Özgürlük Saygı Duruşu Tiyatro Felsefe İstiklal 

-Amasya Tamimi'nin ilanı
-Tiyatrocuların canlandırması
-Belediye Başkanı Sarı'nın açıklaması

( AMASYA ) AMASYA

- Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesi olarak tanımlanan 'Amasya Genelgesi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni ilan ettiği anlar temsili olarak canlandırıldı. Saraydüzü Kışlası’nda düzenlenen törende Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tugay Komutan Vekili Albay Suat Kızılçelik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Amasyalı tiyatrocular Amasya Tamimi'nin ilan edilişi temsili olarak canlandırdı. Atatürk’ü canlandıran tiyatrocunun "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ifadeleri izleyenleri gururlandırdı. 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinin bu yıl "Kurtuluştan kuruluşa" temasıyla kutlandığını belirten Belediye Başkanı Sarı, Amasya’nın Cumhuriyet'in felsefesinin, fikirlerinin oluştuğu, özgürlük meşalesinin ateşlendiği kent olduğunu söyledi.

(MÇ-SLH-Y)
İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement