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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Amasya’da ağaçlık alandaki yangında 5 yavru köpek ve bir kaplumbağa telef oldu

Amasya’da ağaçlık alandaki yangında 5 yavru köpek ve bir kaplumbağa telef oldu

Yangından detay

Yavru Köpek Ağaçlı Köpek Yavru Köpekler Hayvan 

-Telef olan hayvanlardan detay

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde ağaçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında beş yavru köpek ve bir kaplumbağa yanarak telef oldu. Yeni Mahalle mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kulübelerinden çıkarak kurtarılmayı bekleyen yavru köpekler ve bir kaplumbağa hızla yayılan alevlerin arasında kaldı. Yangın anı çevredeki vatandaşlarca görüntülendi. Yavru köpekler ve kaplumbağanın yanmış halini görenler bu duruma üzülerek tepki gösterdi. Yavrularının telef olduğu alandan ayrılmayan anne köpeğin görüntüsü yürekleri burktu. Ağaçların da zarar gördüğü yangın Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alanda incelemede bulunan Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, sonuçlarına çok üzüldükleri yangının çıkış nedenine ilişkin kapsamlı bir araştırma başlatıldığını belirtti.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de talihsiz yangından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

(ME-SLH-
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