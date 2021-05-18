AMASYA - Amcasını silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı
- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Amasya 'da amcasını silahla yaralayan zanlı gözaltına alındıAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde amcasını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.İlçeye bağlı Sofular Mahallesi'nde bir evde karşılaşan Erdem L. (33) ile amcası Yılmaz L. (57) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdem L. silahla Yılmaz L'ye ateş etti.Bacağından yaralanan Yılmaz L, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede boş kovanlar buldu.Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Erdem L'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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