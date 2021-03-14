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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Amasra’da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı

Amasra’da artan ishal vakaları üzerine suların kaynatılarak içilmesi uyarısı yapıldı

amasra tabela

Mide Bulantısı Sosyal Medya Laboratuvar Devlet Hastanesi Sağlığı Merkezi 

-amasra genel görüntüler
-amasra sokak ve insan
-amasra ilçe ve bartın devlet hastanesi

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın Amasra ilçesinde ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle son bir haftada 60 kişi hastaneye başvurdu. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır suların kaynatılarak içilmesi uyarısında bulundu. Bartın’ın Amasra ilçesinde ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle son bir haftada 60 kişinin hastaneye başvurması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çeşitli noktalardan numuneler alınarak laboratuvara gönderdi. İlçedeki mahallelerde bulunan çeşmeler ise belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı kapatıldı. Amasra Belediye Başkanı Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile suların kaynatılarak içilmesi konusunda uyarıda bulunarak, "Son birkaç gündür ilçemizde meydana gelen ishal vakalarındaki artışla ilgili ilçe halk sağlığı merkezi ve belediyemiz ekiplerince tüm su kaynaklarında gerekli kontroller yapılmaya başlanılmıştır. Konu ile ilgili net bir bulguya rastlanılana kadar özellikle mahallelerimizdeki çeşme sularımızın kullanırken kaynatılması büyük önem arz etmektedir" ifadelerinde bulundu.
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