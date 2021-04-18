Altı çocuğu ile izinsiz ve ehliyetsiz dışarı çıkınca ceza yemekten kurtulamadı

-Kamyonetin kasasındaki çocuklar detaylar

-Araçtan detaylar

-Şahsa cezai işlem uygulanması

-Aracın bölgeden ayrılışı



( SAKARYA -ÖZEL)- Çocuklarını kamyonetin kasasına bindirdi, ehliyetsiz ve izinsiz dışarı çıkmaktan ceza yedi- Polisleri ikna çabaları yetersiz kalınca ‘Günah’ ceza yazmayın dedi SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ehliyetsiz kullandığı kamyonetin kasasına 6 küçük çocuğunu bindiren yabancı uyruklu baba, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesilen şahıs, tüm çabaları yetersiz kalınca ‘Günah’ ceza yazmayın diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sakarya’da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapmakta olan polis ekiplerince bir kamyonet durduruldu. Yapılan kontrollerde, kamyonetin yabancı uyruklu sürücüsü Z.M.S.A.’nın ehliyetsiz araç kullandığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edildi. Bu esnada kamyonetin kasasında Z.M.S.A.’nın 6 çocuğunu da gören polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Z.M.S.A’ ya sokağa çıkma kısıtlaması ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ayrı ayrı cezai işlem uygulanırken, kamyonetin sahibine de ehliyetsiz kişiye araç teslim etmekten 2 bin 698 TL ceza kesildi. Kuralları hiçe sayarak, kamyonetin kasasına bindirdiği 6 çocuğu ile yolculuğunu sürdürürken ekiplere yakalanan ve cezai işlem uygulanmaması için polisleri ikna etmeye çalışan şahsın tüm çabaları yetersiz kaldı. Öte yandan, kamyonetin sahibinin korona virüs sebebi ile karantinada olduğu öğrenilirken, Z.M.S.A.’nın ehliyeti bulunan bir yakını bölgeye gelerek aracı götürdü. (BCT-



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