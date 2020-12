-Kaynak :İHA



( BERLİN ) - Almanya’da Covid-19 kaynaklı ölümler çığ gibi artıyor- En yüksek can kaybına sahip olan Bavyera’da 1 aylık karantina başlıyor BERLİN



- Almanya’da son 24 saatte 590 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek seviyeye ulaştığını duyururken, Covid-19 kaynaklı en yüksek ölüm sayısının görüldüğü Bavyera eyaletinde bugünden itibaren yaklaşık 1 aylık karantina başlıyor. Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 20 bin 815 yeni korona virüs vak'asının tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısının 1 milyon 218 bin 524’e ulaştığını açıkladı.

Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 590 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı 19 bin 932’ye ulaştı. Ülke genelindeki aktif vak'a sayısının ise 296 bin 492 olduğu belirtildi. Robert Koch Enstitüsü ülkenin tamamında son 7 günde 100 bin kişi başına 50 yeni vak'a sayısının aşıldığını, ülke genelinde ise ortalama 149,1 yeni enfeksiyon tespit edildiğini açıkladı.

Ülkedeki korona virüse bağlı en yüksek can kaybının ve günlük vak'a sayısının görüldüğü Bavyera eyaletinde hükümet, geçtiğimiz günlerde acil durum ilan ederek, mevcut önlemlerin bölgede enfeksiyonun yayılmasını önlemede yeterli olmadığını belirtmiş ve daha sıkı tecrit kuralları uygulanacağını açıklamıştı. Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında, 13 milyonluk nüfusa sahip eyalette yaklaşık 1 ay uygulanacak karantina bugün başlıyor. Alınan yeni tedbirler doğrultusunda, Bavyeralılar ancak işe gitmek, hastaneye gitmek veya gıda alışverişi gibi geçerli bir sebepleri varsa evlerinden çıkabilecekler. Ayrıca akşam 9’dan sonra sokağa çıkma yasağı olacak. Bavyera’da alınan yeni tedbirlerin, ülkede korona virüse karşı şu ana kadar alınan en sıkı önlemler olduğu belirtildi. Korona aşısı kışlalarda da depolanacak Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, korona virüse karşı geliştirilen aşıların bir kısmının askeri kışlalarda depolanacağını açıkladı.

Bakan Karrenbauer, Sağlık Bakanlığı'ndan aşıların depolanmasıyla alakalı taleplerinin olduğunu, Alman ordusunun 9 bin personelinin salgında aktif görev aldığını aşıların depolanması, gezici aşı uygulama ekiplerine destek vereceğini ve transferi için de yardımcı olacağını belirtti.





