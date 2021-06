-Yolcu Mustafa Göktürk ile röportaj

-Otobüsü kontrol eden Alparslan Barçın ile röportaj

-Matthias Grote ile röportaj



( HAMBURG ) - (ÖZEL) Almanlar buldu, Fransızlar üretti, Türk kullanıyor- Almanya’da sürücüsüz otobüsü Türk kontrol ediyor HAMBURG



- Almanya’nın Lauenburg/Elbe şehrinde hayata geçirilen “TaBuLa Shuttle” projesi kapsamında sürücü olmadan elektrikli çalışan otobüs büyük ilgi görüyor. Korona virüs salgını nedeniyle en fazla 3 yolcu alabilen ve saatte en fazla 19 km hız yapabilen otobüsü projede çalışan tek Türk olan Sivaslı Alparslan Barçın kontrol ediyor. Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Lauenburg/Elbe şehrinin sokaklarında elektrikle çalışan sürücüsüz otobüs ilgi görüyor. “TaBuLa Shuttle” adı verilen proje Almanya Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Bu tür projeler için 3.7 milyon Euro maddi destek ayıran bakanlık, “TaBuLa Shuttle” projesi ve çalışanlarına da 3 yıllığına 1.9 milyon Euro bütçe sağlıyor. Fransa’da üretildi Türk kullanıyor Harburg Teknik Üniversitesi (TUHH) Ulaştırma, Planlama ve Lojistik Enstitüsü Proje Koordinatörü Matthias Grote, “Proje üniversitemiz tarafından geliştirildi ve Fransa’da üretildi. Bir otobüsün maliyeti 300 bin Euro. Salgın nedeniyle bir süre ara versek de ilk olarak Ekim 2019’dan beri trafikte deneme sürüşü yapıyoruz. Otobüs elektrikle çalışıyor ve bataryası normal şartlarda 8 saat dayanıyor. Ama yaz aylarında klima da açılınca 5 saat sonra bitiyor. Aynı otobüsten 2 tane var ve batarya bitince diğer otobüs devreye giriyor. Şimdilik sürüşlerimiz deneme amaçlı olarak tek hat üzerinden ücretsiz yapılıyor” dedi.

Otobüsü kontrol etme yetkisi alanlar arasında bir de Türk var Salı’dan Cumartesi’ye 09.30-16.30 arası çalışan otobüs, Lauenburg merkez tren istasyonundan her yarım saatte bir kalkıyor ve 3 kilometrelik güzergah üzerinden turistlerin gezdiği eskişehir ve Elbe Nehri bölgesinde sürüş yapıyor. Toplamda 10 yolcu kapasitesine sahip olan otobüs, korona virüs salgın nedeniyle şimdilik sadece 3 yolcu alabiliyor ve saatteki hızı en fazla 19 kilometreye çıkabiliyor. Tekerlekli sandalye ve çocuk arabası kullananlar da rampa ile otobüse binebiliyor. Otobüsü kontrol etme yetkisi olan 4 kişiden biri de Sivaslı Alparslan Barçın. Yaklaşık 10 yıldır otobüs şoförü olduğunu ve 2 yıldır da elektrikli otobüsü kontrol ettiğini belirten belirten 43 yaşındaki Barçın, “Almanya’da bu otobüsü kontrol eden tek Türk benim. Şirketimizde bir sürü sürücü var ama herkes bunu kullanamıyor. Bunu sürebilen sadece 4 kişi var şu anda. Direksiyon olmadan otobüsü kullanmak kolay değil” ifadelerini kullandı. “Turistlerin de büyük ilgisini çekiyor” Barçın, otobüsün bataryalarla ve teknik donanımla çalıştığını dile getirerek, “Otobüs sensörlerle hareket ederek kendisi sürse de bir teknik eleman her zaman otobüste bulunuyor. Yanlış park eden araçlar veya yol kenarındaki ağaçlar nedeniyle otobüs duruyor. Bu durumda ben devreye giriyorum ve elimdeki kumanda ile otobüsü manuel olarak yönetiyorum. Tehlikeyi geçince tekrar otomatiğe bağlıyorum. Şimdiye kadar da hiçbir kaza yapmadık. Bu otobüsü sürmek diğerlerinden daha zevkli ve turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Türkler çok fazla kullanmıyor. Bizim insanlarımızın da bu ücretsiz hizmetten faydalanmalarını isterim” dedi.

Otobüse yolcu olarak binen Mustafa Göktürk de projeye övgüler yağdırarak “Kendi aracım da olduğu için her zaman bu otobüse binmiyorum ama liman bölgesine gideceğim zaman biniyorum. Çok güzel ve sürmesi zevkli ama en fazla 19 km hızla gittiği için bana göre çok yavaş” dedi.