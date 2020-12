Allahuekber şehitleri anıldı

- Protokolün gelmesi

( ERZURUM ) -- Erzurum'un Şenkaya İlçesi Gaziler Mahallesi’nde tören düzenlendi ERZURUM



- Birinci Dünya Savaşı sırasında Allahuekber ve Soğanlı Dağları'nda şehit olan askerler, Erzurum'un Şenkaya İlçesi Gaziler Mahallesinde düzenlenen törenle anıldı. 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı’nın 106. yılı Erzurum'un Şenkaya ilçesi Gaziler Mahallesi’nde pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

2005 yılından bu yana Erzurum Valiliği öncülüğünde; Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle anılan Allahuekber Şehitleri anma programı, Bardız Köyü Gaziler Mahallesi Allahuekber Şehitleri Meydanında yapıldı. Dönemin kıyafetlerini giymiş askerler tarafından Bardız Köyü Cami minaresine 106 yıl önce olduğu gibi 85'inci alay sancağı çekilerek ezan okunup saygı atışı yapılmasıyla devam etti. Bardız Köyü Allahuekber Şehitleri Meydanında devam program da daha sonra konuşmalara geçildi. Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, “Dünyada hiçbir ordu Türk ordusu kadar gözü kara, cefakar ve itaatkar değildir” dedi.

Vali Memiş, “Onları Allahuekber dağlarına çıkaran ateş neyse günümüzde sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duygu aynıydı. Bu ateş iman ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Aslanlar gibi savaşarak gelen cengaverler bitti yıkıldı denen devletin ve milletin en zayıf anlarında bile neler yapabileceğini ortaya koymuştur. Bu yüzdendir ki Allahuekber ve Soğanlı dağlarını aşan ordunun günümüzde en modern teçhizatları bile başka orduların göze alamayacağı işi başarmışlardır. Dünyada hiçbir ordu Türk ordusu kadar gözü kara, cefakar ve itaatkar değildir. Gurur timsali tarihimizi dedelerimizin yazdığı destanları öğrenmeliyiz. Unutmayalım ki onlara layık olmak vebaldir. Canla kanla ödenen bu bedeli bilimle teknoloji ile çok çalışarak kimseye minnet etmeyen toplum olmaya çaba sarf ederek, bizi aşağı çekmek isteyenlerin eksik olmayacağını bilerek çok çalışmak ve okumak zorundayız" diye konuştu.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Fevzi Polat, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

