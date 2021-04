-Bünyamin Maskan’nın oğluyla beraber eski tişörtünü giymesi

-Genel ve detay görüntüler

-Bünyamin Maskan ile röportaj

-Bünyamin Maskan’ın kilolu hallerinden fotoğraflar



( OSMANİYE -ÖZEL) "Allah’ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi- Osmaniye’de esnaflık yapan Bünyamin Maskan, bir yıl içerisinde 92 kilo vererek 189 kilodan 97 kiloya indi OSMANİYE



- Osmaniye’de esnaflık yapan 42 yaşındaki Bünyamin Maskan’ın, iki yıl önce bindiği uçakta duyduğu cümleyle hayatı değişti. Fazla kilolarından dolayı yaşadığı sağlık sorunlarının yanında uçak yolculuğu yapacağı esnada yanında oturan gencin “Allah’ım bu kadar şansız olamam” demesinden sonra zayıflamaya karar veren Maskan, diyetisyen yardımıyla 92 kilo vererek 189 kilodan 97 kiloya indi. Osmaniye’de esnaflık yapan 42 yaşındaki Bünyamin Maskan, sağlık sorunlarından dolayı iki yıl önce aile hekimine gitti. Yapılan tahlillerde aşırı kilolarından dolayı vitamin ve demir eksikliği sorunu yaşayan Maskan’a doktoru kilolarından kurtulması için diyetisyeni tavsiye etti. Fazla kilolarından kurtulmak için diyetisyene başladığında 189 kilo olan Bünyamin Maskan, bir yıl içerisinde diyetisyeninde yardımıyla 92 kilo vererek 97 kiloya düştü. Kilo verme sürecinde sarkma sorunu yaşamamak isteyen Maskan, daha sağlıklı kilo verebilmek için spor yapmaya da başladı.

Kilo vermesi için hayatında birçok neden olduğunu ifade eden Maskan, kendisini kilo vermeye teşvik eden en büyük nedenini uçak yolculuğunda yaşadığı diyalogla anlattı. İstanbul’a gitmek için cam kenarından bilet alan Bünyamin Maskan, yerine oturmak için geldiğinde bir gencin “ Allah’ım bu kadar şansız olamam” cümlesinden etkilenerek fazla kilolarından kurtulmaya karar verdiğini söyledi.



Bir yıllık azmin sonunda yeni bir Bünyamin’in olduğunu belirten Maskan, şimdilerde hayatın her alanından keyif aldığını kaydetti.

“Hayatım artık yaşanmaz hale gelmişti” Kilo verme sürecinden önce yaşadığı sorunları dile getiren Bünyamin Maskan, “42 yaşındayım 40’lı yaşlara kadar 60 yaşında gibiydim. Kilolarım artık yaşanmaz hale getirmişti beni, kurtulmak için çareler arıyordum. Diyetisyene gittim ilaçlar kullandım ama bir türlü olmuyordu. Hayatım artık yaşanmaz hale gelmişti bana illallah ettirdi. Rahatsızlıklarımdan dolayı aile hekimim tahlil yaptı. Sonuçlarımın çok kötü olduğunu B-12, D vitamini ve demir depolarımın boşaldığını bunlardan dolayı acilen diyetisyene gidip zayıflamam gerektiğini söyledi.



Bu aralarda 189 kiloyu görmüştüm. Geceleri uykudan uyanmalar, nefes alamamalar bir baş ağrısı ile günü tamamlamalar, günün 13-14 saatini uyuyarak geçirmeler, işte çalışamaz olmak, merdiven çıkamama, sosyal faaliyetlerden mahrum kalmak bunların hepsini artık son demine kadar yaşadım. Aile hekimimin yönlendirmesiyle diyetisyene gittim. 189 kiloyu gördükten sonra diyetisyeninde yardımıyla belli bir kilo verdim daha sonra başka bir diyetisyenle devam ettim. Çünkü bu defa kararlıydım sonuna gidip bu işi bitirmeye” diye konuştu.

“Eski kötü günlerime dönmek istemiyorum” Duyduğu bir cümleyle yeni bir Bünyamin’in hayata merhaba dediğini ifade eden Maskan, “Kilo vermem için birçok sebep vardı ama en büyük sebep bir gün İstanbul’a gitmek için uçak yolculuğu yapmam gerekiyordu. Biletim cam kenarıydı. Önümde iki tane genç oturuyordu. Ben geldim biletle gençler bana bakarak dedi ki “Allah’ım bu kadar şansız olamam” dedi.

O bana çok dokunmuştu. Bunun gibi birçok şeyler yaşadım bunların hepsi bende birikim oldu. Yaşanmaz olan bu hayattan kurtulmak gerektiğini ve kendime son bir şans vermem gerektiğini düşündüm. Buna da inandım. İnanarak bu yola başladım. Artık yeni bir Bünyamin oldu. Bir yılın sonunda ikili rakamlara ulaşmış oldum. En son 97 kiloyu gördüm. Artık yürümek, gezmek, araba kullanmak, çalışmak bir keyif hayatın her alanında yaşanılabilir bir keyif olduğunu anladım. Yaşanmaz olan bir hayattan yeni bir hayata merhaba dedik. İnsan istediği zaman her şey oluyor. Tabi bu süreçte kilo vermenin yanında verdiğimiz kiloyu da korumak büyük bir zorluk istiyor. Bir çaba bir emek gerektiriyor. Kilo vermekten korumak daha da zor. Yaklaşık bir yıl gibi bir süredir kilomu koruyorum. Artık yeni hayatımı değiştirmek istemiyorum. Eski kötü günlere gelmek istemiyorum. Onun için eskiye ait ne varsa hepsini sildim. Artık ailemle çocuklarımla daha huzurlu daha mutlu hayattan daha çok keyif alan dolu dolu bir yaşam sürmeyi istiyorum. Bunun içinde bundan sonraki hayatımdaki çabam bu şekilde olacak” dedi.

(SKY-



loading...