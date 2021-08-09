Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıktı ortalığı savaş alanına çevirdi

-Hafif ticari aracın hasar görüntüleri

-Hafif ticari araç ve çarptığı pano ile ağacın görüntüsü

-Hafif ticari araç ve devrilen direğin detay görüntüsü

-Hasar gören otomobilin görüntüsü

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öce önünde seyreden otomobile çarparken, kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine, elektrik panosuna ve son olarak ağaca çarparak durabildi. Kaza, Hacı Hasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi istikametinden Dere Mahallesi istikametine seyreden Ruhi Berk K. (24) idaresindeki 68 BM 673 plakalı Citroen marka hafif ticari araç alkollü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde aynı istikamete seyreden Sezgin G. (39) yönetimindeki 40 KKP 1 yabancı plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak önce aydınlatma direğine çarpıp yerinden sökerken elektrik panosuna ve ardından ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri yaptıkları alkol muayenesinde sürücü Ruhi Berk K.'nin 209 promil alkollü olduğunu tespit etti. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde bulunan MEDAŞ ekipleri tarafından sokağın elektrik akımı kesilirken, araç çekici marifetiyle otoparka çekildi. Alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

