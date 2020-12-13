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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Alkollü şehir magandasından polise ilginç tepki: 'Bu akşam bendesiniz. Gel bir tur atalım sizinle'

Alkollü şehir magandasından polise ilginç tepki: 'Bu akşam bendesiniz. Gel bir tur atalım sizinle'

Şüphelinin alkol şişesini kırması

Parmak Para Cezası Yunus Polisler Sokak Kedisi Polis Ekipleri 

-Kediye tekme atmaya çalışması
-Gözaltına alınması
-Arama yapılması
-Bıçaktan görüntüler

( BURSA -ÖZEL) Alkollü şehir magandasından polise ilginç tepki: "Bu akşam bendesiniz. Gel bir tur atalım sizinle"- Kısıtlamada, kediyi tekmeleyen, şişeleri yola fırlatan alkollü şahıs gözaltına alındı BURSA

- Bursa'da kısıtlamaya rağmen şehir merkezinde alkol içerek polise ve vatandaşlara zorluk çıkartan, aynı zamanda sokak kedisine tekme atan ve alkol şişesini kıran şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin yunus polislerine "Gel bir tur atalım motosikletle, bu akşam benim misafirimsiniz" demesi dikkatlerden kaçmadı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıkan Serkan K.(24) sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, elindeki alkol şişesiyle şehrin merkezinde alkol içip, taşkınlık yapmaya başladı.
Yoldan geçen vatandaşlara zor anlar yaşatan Serkan K., bir süre sonra elindeki şişeyi yere fırlatarak kırdı. Açık olan iş yerlerine girip, rahatsız eden Serkan K.'nin kaldırımda yürüyen kediye tekme atmaya çalışması kameralar tarafından görüntülendi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi."Gel bir tur atalım sizinle, bu akşam misafirimsiniz"Olay yerine gelen Motorize Yunus Timleri, şüpheli Serkan K.'yi durdurup üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ekmek bıçağı ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirilirken, Serkan K.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi. Karşısında yunus polislerini gören Serkan K.'nin söyledikleri, polisi bile şaşırttı. Serkan K.'nin, "Gelin motosikletle tur atalım, bu akşam misafirimsiniz sizi bırakmam. Harbiden gazeteye çıktık. Uyuşturucular zulada, bulamazsınız" demesi, kameralar tarafından görüntülendi.Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve maske takmamak suçundan toplamda 4 bin 86 lira para cezası uygulanan Serkan K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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