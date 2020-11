- Aliyev: 'Savaşın devam etmesi ve iki tarafta da kayıpların yaşanmasının sorumlusu Paşinyan'dır' - Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

-Çavuşoğlu açıklama



- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev, "Bugün savaşın devam etmesi ve her iki tarafta da kayıplarının yaşanmasının sorumlusu Paşinyan'dır" dedi.

Dağlık Karabağ’daki son gelişmeler kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, "Bugün savaşın devam etmesi ve her iki tarafta da kayıplarının yaşanmasının sorumlusu Paşinyan’dır. Bütün sorumluluk Ermenistan’dadır. Ermenistan mağlubiyetini kabul edip topraklarımızdan çıktıktan sonra bu sorunu masada çözmenin en makbul yol olduğunu düşünüyoruz. Bir bakımdan bu çözüm süreci devam etmektedir. Azerbaycan, BM Güvenlik Konseyi kararlarını kendi gerçekleştirmektedir. Temel prensiplerin büyük bir kısmı artık icra edilmiştir. Kalan prensipleri icra edilerek ülkemizin toprak bütünlüğü sağlanacaktır" dedi.

"Bu görüntüleri dünya daha çok Türk basınının aracılığıyla görebiliyor" Aliyev, Dağlık Karabağ krizinde Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğe de değinerek, "Kardeş Türkiye halkına gösterdiği destekten dolayı teşekkür etmek isterim. Bize çok sayıda destek mektupları gönderiyorlar. Aynı zamanda Türk basın mensupları da geziyoruz, kendi hayatlarını savaş alanında riske atıyorlar ve bu görüntüleri dünya daha çok Türk basınının aracılığıyla görebiliyor. Gence’nin ve Berde’nin alçakça bombalanmasından sonra o bölgelere ilk yetişen kişiler Türk kardeşlerimizdi. Bu bir daha Türkiye-Azerbaycan birliğini gösteriyor. Biz aziz kardeşimle konuştuğumuzda biz biliyorduk ki birlik sözde değil ameldedir. Bir daha hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. "Tüm dünyaya gücünüzü gösterdiniz" Bakan Çavuşoğlu ise, "Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var bize, bu süreçte kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmayın ve sürekli Bakü'ye gidin. Savunma Bakanımız, diğer arkadaşlarımız, Binali Bey de gelecek, Meclis Başkanımız burada" diye konuştu.

"Tüm dünyaya gücünüzü gösterdiniz" diyen Çavuşoğlu, "Gurur duyuyoruz ve inşallah kendi öz topraklarımızı bu başarılı ameliyatlarla geri alacağız. Diğer taraftan İzmir'deki depremden sonra beni ilk arayan Kemaleddin Bey oldu, Olağanüstü Haller Bakanınız, her şeyimiz hazır, uçaklar hazır, gelmeye hazırız. Bunu Türk kamuoyuyla Türkiye'de paylaşınca milletimiz çok memnun oldu. Karabağ meselesini, devam eden bu ameliyatlar konusunda vatandaşlarımız çok yakından takip ediyor ve bize sürekli daha fazla destek verin Azerbaycan'a, yalnız bırakmayın diye uyarılarda bulunuyor. Bizi de cepheye gönderin diyen çok var. Eminim ki size yazılan mektuplarda da bunlar var" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Tüm bu üstünlüğe rağmen hem sahadaki üstünlük hem hukuken haklı olmamıza rağmen ateşkes konusunda ve masada da kendine güvenen bir devlet ve millet gibi sizin liderliğinizde Azerbaycan olgun bir devlet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bunu anlayan var, anlamayan var, anlamak istemeyen var" şeklinde konuştu.

"Ermenistan'ın ateşkesi her seferinde bozduğunu herkes görüyor ama bunu söylemek istemeyen çok" Cephe hattında Ermenistan'ın ateşkes ihlallerine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan'ın ateşkesi her seferinde bozduğunu herkes görüyor. Ama bunu söylemek istemeyen çok. Biz bunu biliriz. O nedenle biz kendi aramızda dayanışmayı daha da güçlendirerek hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Sağ olsun Ceyhun kardeşim her temastan sonra telefon açıyor, bilgilendiriyor. Biz de aynı şekilde temaslarımızdan sonra bilgi veriyoruz. En son Cenevre'de de olanlar hakkında malumat verdi" diye konuştu.





