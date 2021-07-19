-Mezarlık detay

-Baba Mehmet Esen'in konuşması



( KIRŞEHİR -ÖZEL) Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen: "Adalet, Adalet Saraylarında yazılı olmasın"-"Sizleri, Allah'a şikayet ediyorum" KIRŞEHİR



- Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) babası Mehmet Esen kızının ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un cezaevinden tahliye edilmesinin ardından kızının mezarı başında adalet istedi. Baba Esen, "Adalet, adalet saraylarında yazılı olmasın" derken kızının Kırşehir'in Kaman ilçesindeki mezarını göstererek adaletin yerine getirilmesini istedi. Ümitcan Uygun'un 'Uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine tepki gösteren Baba Mehmet Esen, "Adalet yerine gelsin, garibanların da adaleti olsun. Uyuşturucu madde kullanıyor, 5-6 ay cezaevinde kalıp çıkıyor. Adalete sahip çıkın. Zenginin adaleti var da, biz fakirin adaleti yok mu?" diye sordu. Yaşadığı sürecin sorumlularını "Allah'a şikayet ediyorum" diye feryat eden baba Esen, "Adalet, Adalet Saraylarındaki yazı olarak görülmesin. Uyuşturucu madde kullanımından cezaevine girdi. 5-6 ay cezaevinde kaldı. Yarın gidecek babası ile bayram geçirecek. Benim çocuğumu öldürsün ben ise kızımın mezarı başında ağlayım. Onlar ise gezsin" diye konuştu.

Uyuşturucu kullanımı görüntüleri üzerine geçtiğimiz 10 Ocak’ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek’ suçundan tutuklanmıştı.

