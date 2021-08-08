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Alevlerin arasında kalan ormancı o anları anlattı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Alevlerin arasında kalan ormancı o anları anlattı

Alevlerin arasında kalan ormancı o anları anlattı

yangının ortasında kalan arazözler

İlk Müdahale Ateş Çemberi Orman Yangını Söndürme Cep Telefonu Orman Yangını 

-anonslar
-arazözün gei gitmesi
-çevreyi saran aleler
-tevifk torbalı'nın konuşması
-Arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Orman işçisi Tevfik Torbalı:- "Anonsla birlikte yangın bölgesine hareket ettik, bir anda alevler patladı ortasında kaldık"- "Önümüzde ilk müdahale aracı, arkasında biz, bizim arkamızda arazözler vardı. Geri manevrayla çıkabildik" ANTALYA

- Antalya'nan Manavgat ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları sırasında Kızıldağ'da alevlerin arasında kalan ve ölümle burun buruna gelen ormancılar o anları anlattı. Orman işçisi Tevfik Torbalı, " Yangın mahalline girdiğimiz an yangın patladı, ortasında kaldık. Soğukkanlılığımızı korumaya çalışarak geri geri bölgeden uzaklaştık" dedi.
Antalya'nın başta Manavgat olmak üzere Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 10 gündür devam eden yangın, dün itibariyle tamamen kontrol altına alınırken, geçtiğimiz Cuma gecesi söndürme ekiplerinin arazözle alevlerin arasında kaldığı görüntüler ortaya çıktı. Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin etrafını bir anda saran alevler, arazöz içindeki ormancıların soğukkanlılığı ve telsizle yönlendirilmeleri sayesinde faciaya neden olmadı. Yaşananların cep telefonuyla kaydedildiği anlarda, arazözde bulunan ekibin yaklaşık 100 metre ilerisindeki başka bir arazöz, etrafı saran ateş çemberi ve telsizle yönlendirilmeleri kayda girdi. Telsizden yapılan 'Panik yapmayın, yavaş yavaş geri gidin' anonslarıyla bölgeden ayrılan arazöz, merkez ekiplerinin yönlendirmesi ve soğukkanlılık sayesinde faciadan kıl payı döndü. Arazöz içinde alevlerin ortasında sıkışıp kalan Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekibinden Tevfik torbalı, o anları anlattı. 28 Temmuz'da başlayan yangına ilk müdahale eden ekiplerden biri olduklarını söyleyen Torbalı, "Yangın başladıktan sonra ilk önce Sarılar’a, sonra Kızıldağ’a, Salur, Yaylaalan gibi mevkilere gittik. 4 Ağustos gecesi sabaha karşı tüneller mevkii tarafında yangın çıktı. Ekiplerimiz ve kule tarafından anons geldi. Anons gelir gelmez, biz hareket ettik. Önümüzde ilk müdahale aracı, arkasında biz, bizim arkamızda arazözler vardı. Biz yangın mahalline girdiğimiz an yangın patladı ortasında kaldık. Heyecanlanmadan, panik yapmadan yangından yavaş yavaş, geri geri çıkmaya çalıştık." dedi.
Yeşil vatan için canlarını vermeye her zaman hazır olduklarını söyleyen Torbalı, " Biz bir tane ağacın yanmaması için bile neleri feda ettik, kendi canımızdan bile geçtik. Biz Ateş Savaşçıları olarak her daim yangının söndürülmesi ve yeşillendirilmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.
(MD
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