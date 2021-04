Alevlerin arasına dalıp evcil hayvanlarını kurtardılar

-Kurtarılan kuş ve kediden görüntü

( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Diyarbakır'da bir binanın çatı katında yangın çıktı- Yangın nedeni ile tahliye edilen bina sakinlerinden 2'si, alevlerin arasına dalarak evcil hayvanlarını kurtardı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da bir binada elektrik kontağından çıkan yangın çatı katını küle çevirdi. Apartmandan tahliye edilen bina sakinlerinden 2'si, canlarını hiçe sayarak evde bulunan evcil hayvanlarını kurtardı. Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın elektrik panosundan çıkan yangın, çatı katına sıçradı. Dumanı gören bina sakinleri can havliyle kendilerini dışarı attı. Telaş içinde binadan çocuklarını alarak çıkan sakinlerden 2'si, evde unuttukları evcil hayvanları için canlarını hiçe sayarak tekrar binaya girdi. Duyarlı vatandaşlar kedi ve kuşlarını alarak tekrar dışarı çıktı. "Sonuçta hayvanlar da bir can, onları da kurtarmak zorundayız" Hayvanını almak için hiç düşünmeden alevlerin arasına dalan bina sakinlerinden Ali Demir, apartmanlarında sabah saatlerinde yangın çıktığını söyledi.



Binada çok yoğun bir duman olduğunu ifade eden Demir, "Alevler çok büyüdü, çatıyı kapladı. İlk başta çocuklarımızı alarak dışarı çıktık. Sonra aklıma kuşum geldi. Binaya girerek kuşumu alıp çıktım. Çok şükür sağ salim, iyiyiz. Cana bir şey gelmedi. Can havliyle çıkarken kuşumu unuttum. İlk başta çocuğumu indirdim. Sonra tekrar kuşumu aldım. Bir komşumuzun da kedisi vardı. Oda kedisini aldı. Sonuçta o da bir can. Onları da kurtarmak zorundayız" dedi.

