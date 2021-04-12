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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı

Alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı

Araçtan görüntü

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-İtfaiye ekipleri müdahale
-Genel ve diğer Detaylar

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü İSTANBUL

- Arnavutköy'de seyir halindeyken elektrik aksanında kısa devre oluşan otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobilden geriye demir yığını kaldı. . Olay, Dün gece saat 23.40'te Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi Üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, 18 KU 415 plakalı otomobilden seyir haliyken birden dumanlar yükselmeye başladı.
Sürücü yol kenarına çektiği araçtan son anda inerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken. otomobilden geriye sadece demir yığını kaldı. (BT-RU-
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