Alevlere teslim olan Marmaris’te göz yaşartan görüntüler

-İNEKLERİ İLE KUMSALDA BEKLEYEN KÖYLÜLER

-YAŞANAN TELAŞ

-GENEL VE DETAYLAR



( MUĞLA )- Köylüler hayvanları ile birlikte sahildeki kumsala inip yangının sönmesini bekliyor MUĞLA



- Muğla’da 5 gündür tüm şiddeti ile devam eden ve her yeri saran orman yangınlarında yerleşim yerleri de alevlere teslim oldu. Önce canlarını kurtaran köylüler daha sonra da alevlerden kurtardıkları hayvanları ile sahildeki kumsala inip alevlerin sönmesini beklemeye başladı.

Göz yaşartan görüntülerin yaşandığı yangınlardan en çok etkilenen yerlerden biri de Marmaris Hisarönü oldu. Tamamen alevlere teslim olan köyde yaşayan vatandaşlar alevlerden korunmak için yangından kurtardıkları inekleri ile birlikte sahile inip kumsalda beklemeye başladı.

Marmaris’te yaklaşık 120 saati aşkın süredir devam eden yangınlarda zaman zaman mahşer gününü andıran görüntüler yaşanıyor. Aniden yön değiştiren rüzgarla bir anda metrelerce yükselip ilerleyen alevler dolayısıyla bölge sakinleri ve ekipler bir yandan alevlerle mücadele ederken diğer yandan da canlarını kurtarmanın telaşına düşüyor. Alevlerin her yeri sardığı Marmaris’te pek çok kişi geceyi geçirmek için güvenli buldukları alana indi. Adeta can pazarının yaşandığı bölgede oluşan manzaralar yürekleri sızlatıp gözleri yaşartıyor. (İK-