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Alevler mahalleyi sarınca evde bulunan tüpleri el arabasının altında korudular
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alevler mahalleyi sarınca evde bulunan tüpleri el arabasının altında korudular

Alevler mahalleyi sarınca evde bulunan tüpleri el arabasının altında korudular

Vatandaşlar detay

Hastane Yangın Altın Zeytin Dalı Orman Yangını 

-Alevler detay
-Tüpler detay
-İş makinesi detay
-Vatandaşın alevlere müdahalesi detay

( ANTALYA )- Bir başka vatandaş alevlerin arasında son ana kadar kalarak zeytin dalları ile müdahale etti ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat 6 gün önce başlayan orman yangını hızla ilerlemeye devam ediyor. Yangının son ulaştığı mahalle olan Beydiğin Mahallesin’nde bir vatandaş evinde bulunan tüpleri patlama riskine karşı, el arabasının altında korudu. Bir başka vatandaş ise canı pahasına eline aldığı zeytin dalları ile alevlere müdahalede bulundu. Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin Mahallesi'ne kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangından çıkan alevler, metrelerce havaya yükseldi. Yangının mahalleyi sardığını gören ev sahipleri, adeta seferber oldu. Mahallede bulunan bir vatandaş olası bir yangın anında evde bulunan tüplerin patlaması sonucu yaşanabilecek can kaybının önüne geçmek için, tüpleri evin 200 metre ilerisine taşıyarak el arabasının altına gizledi. Bir başka kişi ise etrafının saran alevlerin arasında son ana kadar kalarak, alevlerin evlere sıçramasını önlemek için elinde bulunan zeytin dalı ile müdahale etti. Her iki vatandaşın da davranışı büyük taktir topladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar ve ekiplerin alevlerin mahalleye girmesini güçlükle engelledi. Rüzgarın etkisiyle karşı yamaca atlayan yangın ilerleyerek etkisini devam ettiriyor. Yangında bir kişi de dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. (EG-
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