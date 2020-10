Alaşehirliler kan vermek için tek yürek oldu

-KAN VEREN VATANDAŞLAR DETAY

( MANİSA ) - MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan kan bağış standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle kan toplamakta sıkıntılar yaşayan Kızılay, Alaşehir’de bir günde 172 ünite topladı. Kan bağışında bulunan vatandaşlar toplumun her kesimini kan bağışında bulunmaya davet etti. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Türk Kızılayı Manisa Kan Bağışı Merkezi tarafından kurulan stantta 172 ünite kan bağışı alındı. Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na kurulan standı Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nadir Bilbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ziyaret ederek, Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay’a destek verdi. Alaşehirliler kan verebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantta korona virüs kurallarına uyularak Kızılay ekipleri vatandaşların kan bağışlarını aldı. Alaşehirliler sabah saatlerinde başlayıp, akşam saat 22.30'a kadar devam eden kan bağışı kampanyasına kan verebilmek için, maske, mesafe kuralları doğrultusunda 172 ünite kan verdi. Kampanyaya Alaşehir Kaymakamlığı, belediye başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar destek verdi. Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, “Sensiz olmaz sloganıyla bugün Alaşehir’deyiz. Burada içtenlikle gördüğüm konu, başta kaymakam bey olmak üzere idari kadroyu burada gördüm. Hepsi Kızılaya kan verebilmek için ekiplerini, personellerini canı gönülden gönderiyorlar. Alaşehir üzümüyle meşhur olduğu gibi çalışanlarıyla da meşhur bir yer. Dolayısıyla Alaşehir’den çok destek alıyoruz. Alaşehirlilere teşekkür ediyorum." dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise, "Türk Kızılay’ı Türkiye Cumhuriyetinin yüz akıdır. Nerede bir muhtaç varsa, nerede bir afet varsa Türk Kızılay’ı her zaman orada olmuştur. Vatandaşımızın ne zaman kana ihtiyacı olursa, mutlaka Kızılay vatandaşımızın yanında olmuştur. Bizde bugün Alaşehir olarak Türk Kızılay’ına kan vererek, Türk Kızılay’ına destek olmak, farkındalık oluşturmak üzere buradayız. Alaşehir halkı her zaman olduğu gibi bu günde en büyük desteği vererek, Manisa’nın ilçeleri içerisinde en fazla kan bağışında bulunan ilçelerimizden bir tanesi. 'Bir kan üç can' sloganıyla başlamış olan kampanyamızdan çok güzel sonuçlar aldık. Alaşehirlilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cennet Ateş isimli kadın bağışçı, "Hastalarımıza şifa olsun diye kan veriyorum, bu ikinci oluyor." derken, kan bağışçılarından Murat Kar, "İhtiyacı olanlara yardımcı olabilmek için kan veriyorum. Benim 40. oldu, herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Bir diğer kan bağışçısı Yunus Türkyılmaz ise şunları söyledi: "Herkesi kan vermeye davet ediyorum, bir kan vermek, 10 cana bedeldir. Herkesi kan vermeye bekliyorum." (HK-SC-



