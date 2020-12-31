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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Alanya’da 3 motosiklet hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı

Alanya’da 3 motosiklet hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı

-Adliyeden genel ve detay görüntü

Polis Akalan Harekete Geç Hırsız Irak 

--Şüphelinin adliyeden çıkarılmasından görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda park halinde bırakılan 3 motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheli polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Alanya’da farklı mahallelerinde park halinde olan 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Saray Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelinin M. B. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli M. B.’yi çalıntı motosikletle gezdiği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. B. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (EA-
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